هكذا علّقت وزيرة الخارجية الألمانية على مذكرة إعتقال نتنياهو

العالم-اوروبا

من المحتمل أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر الاعتقال إذا دخل إلى ألمانيا بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية حيث قالت إن " الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون."

وأكّدت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، أنّ "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن". لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الدول الأعضاء تنفيذ مذكرات الاعتقال – بما في ذلك ألمانيا، التي تعتبر حليفة لكيان الاحتلال.