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إعلام الاحتلال: سماع عدد من الانفجارات في نهاريا ومستوطنات الجليل الغربي

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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