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حزب الله ينفذ 21 عملية ضد قوات الاحتلال على الحدود وفي العمق الفلسطيني

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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