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شهداء واصابات بقصف الاحتلال لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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