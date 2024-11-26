ديفيد لامي: سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زارنا نتنياهو

العالم - الاحتلال

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكد لامي قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، “تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني”، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.

وأضاف لامي: “نحن طرف في نظام روما الأساس وتقيدنا دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وتابع: “بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.

وأصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان المحتل لفلسطين بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 أيار/مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حركة “حماس” على الكيان المحتل في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.

وبدعم أمريكي يرتكب هذا الكيان اللقيط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلَّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.