اتفاق وقف النار فی لبنان.. مماطلة اسرائيلية أم إجبار؟

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فحكومة الاحتلال متخصصة في احداث الصدمات السلبية في اللحظات الاخيرة، ونموذجها في مشاريع الاتفاقات التي عطلتها في غزة، خير دليل على ذلك..

اللافت ان وسائل الاعلام المحسوبة على الاسرائيليين، هي التي كانت، الاكثر ترويجا للتفاؤل.. بينما الامريكي وعبر المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، يقول انه لم يُنجز اتفاق حتى الان، لكن ادارته تضغط بهذا الاتجاه.

الموقف نفسه تقريبا، عبرت عنه الرئاسة الفرنسية..

المجلس الامني الاسرائيلي المصغر يقرر في شأن الاتفاق اليوم.. وسط انتقادات اسرائيلية شديدة لاي اتفاق يبرم. واعلان وزير المال المتطرف بتسائيل سموتريتش، ان اي اتفاق لن يساوي الحبر الذي يكتب به..

الملاحظ ان الاسرائيلي يتلاعب بالموقف، ويعبر عن الموافقة ونقيضها. مع ان الامريكي والفرنسي، يتحدثان عن عدم انجاز اتفاق حتى الان. ما يطرح السؤال عن مصير مشروع الاتفاق..؟

وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، فان نتنياهو وافق مبدئيًا على الاتفاق مؤكدًا أن كيانه لا يزال لديه تحفظات على بعض التفاصيل على أن يتم نقلها إلى الحكومة اللبنانية.

ترافق ذلك مع تقارير إسرائيلية تتحدث عن ضمانات من واشنطن تؤكد تعهدها بمواصلة دعم تل أبيب ومنحها الحق الكامل في التحرك ضد ما وصفته بالتهديدات الفورية من حزب الله. الامر الذي نفته المصادر الامريكية.

مؤشرات تشي بان الاسرائيلي، لن يوافق على الاتفاق. فهل من دوافع ستجبره على القبول به؟

هناك عدة مؤشرات، قد تجبر نتنياهو على القبول بالاتفاق، وبدوها لن يقبل.

الاول:

ان يكون قد بدأ يتألم بفعل الضربات التي يوجهها حزب الله للكيان الاسرائيلي لا سيما تل ابيب، ويخشى من استمراريتها لاحقا، اضافة الى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيشه في المواجهة مع حزب الله، وفشله في محاولات التوغل.

وقد نُقل عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (هو المخول بالتفاوض من لبنان وحزب الله)، بان "الفضل للتوازن في بنود الاتفاق يعود للمقاومين الابطال في الميدان".

الثاني:

وهو ما يمكن ان يستشف من صحيفة معاريف العبرية، حيث نقلت عن مصادر اسرائيلية قولها ان نتنياهو أمام خيارين إما الذهاب إلى اتفاق لوقف النار أو اصدار مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما بوقف إطلاق النار.

وقد نقلت وسائل اعلام تحذيرات امريكية الى نتنياهو بان الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت في المجلس، ان لم يقبل بالاتفاق. وهذا لا يعني ان الامريكي يرغب بوقف النار، بل لان لديه دوافع خاصة مرتبطة بمصالح ادارة الرئيس جو بايدن.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي انه من المرجح أن يوافق مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار.

في كل الاحوال، فان الساعات القليلة المقبلة ستظهر حقيقة القرار الاسرائيلي، لا سيما بعد اجتماع الكابينت.. مع الترجيح ان المماطلة والتسويف، هي الاوفر حظا في القرارات الاسرائيلية..

(د. حكم امهز)