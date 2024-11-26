قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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متحدثة الحكومة الايرانية: ندرس اي مقترح بالتفاوض (مع أميركا) وفق مصالحنا
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متحدثة الحكومة الايرانية: التفاوض يرتكز على الالتزام بالعهود وأميركا نكثتها
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اذاعة جيش الاحتلال: بن غفير يعتزم التصويت ضد وقف اطلاق النار مع لبنان
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غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على بلدات بجنوب لبنان
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الأونروا: النازحون في مخيمات خانيونس يواجهون الامطار الغزيرة والغارات
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كتائب الاقصى-نابلس: تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة
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كتائب الأقصى-نابلس: تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة
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الدفاع المدني بغزة: غالبية خيام القطاع تالفة و10 آلاف خيمة تضررت بالامطار
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مدفعية الاحتلال تقصف شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الغاء الدراسة في صفد وعدة مناطق خشية سقوط صواريخ ومسيرات حزب الله