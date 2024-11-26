الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انهيار المنظومة الصحية في غزة وغرق 10 آلاف خيمة

الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

في اليوم الـ417 من العدوان الاسرائيلي علی غزة، يعيش مئات الآلاف من النازحين في مختلف مناطق القطاع غزة، أوضاعا إنسانية صعبة مع دخول فصل الشتاء، وغرق 10 آلاف خيمة بسبب هطول الأمطار.

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في خان يونس محمد أبوعبيد ان كافة مناطق قطاع غزة، شهدت أجواء باردة رافقها هطول أمطار غزيرة منذ ساعات الليل.

وأضاف مراسل العالم ان النازحين الفلسطينيين أصبحوا يعيشون حالة قتل وتشريد يرافقها حالة جوع وبرد قارس ما تسبب في معاناة كبيرة جداً لهم.

وأوضح مراسل العالم ان المنظومة الصحية في غزة، انهارت بسبب ازدياد عدد الجرحی جراء القصف الاسرائيلي المتواصل وانتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع أعداد المرضی وعدم تمكن الطواقم الطبية والصحية تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضی.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، أن نحو 10 آلاف خيمة تؤوي نازحين تعرضت للتلف، وجرفتها أمواج البحر خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي.

وجدد المكتب الإعلامي في بيان إطلاق "نداء استغاثة إنساني عاجل للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم ولكل المنظمات الدولية والأممية، لإنقاذ مئات آلاف النازحين بقطاع غزة قبل فوات الأوان".

روابط ذات صلة

معاناة نازحي غزة تتفاقم في الشتاء.. تلف 10 آلاف خيمة

في اليوم 417 للعدوان.. 11 شهيدا فلسطينيا بغارات للاحتلال على محافظة غزة

الصحة العالمية: الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي

ثالوث الموت يتربص بنازحي غزة والأونروا تدق ناقوس الخطر