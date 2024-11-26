انهيار المنظومة الصحية في غزة وغرق 10 آلاف خيمة

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في خان يونس محمد أبوعبيد ان كافة مناطق قطاع غزة، شهدت أجواء باردة رافقها هطول أمطار غزيرة منذ ساعات الليل.

وأضاف مراسل العالم ان النازحين الفلسطينيين أصبحوا يعيشون حالة قتل وتشريد يرافقها حالة جوع وبرد قارس ما تسبب في معاناة كبيرة جداً لهم.

وأوضح مراسل العالم ان المنظومة الصحية في غزة، انهارت بسبب ازدياد عدد الجرحی جراء القصف الاسرائيلي المتواصل وانتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع أعداد المرضی وعدم تمكن الطواقم الطبية والصحية تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضی.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، أن نحو 10 آلاف خيمة تؤوي نازحين تعرضت للتلف، وجرفتها أمواج البحر خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي.

وجدد المكتب الإعلامي في بيان إطلاق "نداء استغاثة إنساني عاجل للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم ولكل المنظمات الدولية والأممية، لإنقاذ مئات آلاف النازحين بقطاع غزة قبل فوات الأوان".