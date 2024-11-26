حزب الله يستهدف الاحتلال في الأراضي المحتلة والبلدات اللبنانية الحدودية

العالم _ خاص بالعالم

قصف ليلي بالصواريخ والمسيرات من لبنان طال مدينة نهاريا المحتلة تسبب بإصابات مباشرة في صفوف المستوطنين وصفت بعضها بالخطرة وانقطاع التيار الكهربائي واندلاع حرائق في جميع أنحاء المدينة. ورغم التعتيم الذي تفرضه الرقابة العسكرية الاسرائيلية وثقت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع عبرية وقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني من المركبات.

قصف سبقه تنفيذ المقاومة سلسلة عمليات خلال الساعات الماضية طالت أهدافا إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة وفي البلدات اللبنانية الحدودية حيث تشهد العملية البرية الاسرائيلية تعثرا وفشلا لجيش الاحتلال في تثبيت تمركزه في أيٍ من القرى التي توغّل فيها، الامر الذي سجل تراجعا في وتيرة العمليات العسكرية بالجنوب.

ففي الخيام، أعلنت المقاومة أنها استهدفت، أكثر من مرة، تجمّعات قوات الاحتلال جنوب المدينة بصليات صاروخية. كما استهدفت تجمّعاً لقوات الاحتلال عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.

وتحت وطأة ضربات المقاومة، من تل البياضة باتجاه بلدتَي شمع وطيرحرفا، تراجعت قوات الاحتلال بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والعتاد. كما سحبت آلياتها من محيط منطقة الدير، ومن تلّة اللوبيا، وكروم الزيتون، وحصرت تواجدها في بلدة دير ميماس عند الأطراف الشرقية المتاخمة لمنطقة تل النحاس.

المقاومة لاحقت قوات الاحتلال وتجمعاته ومواقعه في المستوطنات الحدودية والشمالية، حيث قصفت قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية، إضافة الى معسكر الفوران، للمرة الأولى، وقاعدة راوية الشمالية، في الجولان السوري المُحتل، بصليتين صاروخيتين. كما استهدف تجمعات جنود الاحتلال في مستوطنات شوميرا والمالكية وميرون وأفيفيم.