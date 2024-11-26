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وزير الاقتصاد الإيراني يلتقي وزير الاستثمار السعودي

وزير الاقتصاد الإيراني يلتقي وزير الاستثمار السعودي
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي، وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين المنعقد في الرياض.

العالم - ايران

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة الفرص المستقبلية لتطوير العلاقات الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وكان وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "عبد الناصر همتي"، اكد في لقائه بالرياض رئيس البنك الاسلامي للتنمية "سليمان الجاسر"، على التزام الجمهورية الاسلامية بتعهداتها قبال هذا البنك.

واضاف: اننا نتوقع من البنك الاسلامي للتنمية ان يعزز دوره في تمويل المشاريع الايرانية، واضاف : ان الجمهورية الاسلامية عازمة على الوفاء بالتزاماتها قبال هذا البنك.

وتابع: اننا نتطلع الى مساهمة جادة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية من قبل البنك الاسلامي للتنمية.

من جهته اكد رئيس البنك الاسلامي للتنمية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدة من كبريات الدول المساهمة في هذا البنك.

وعبر الجاسر خلال اللقاء مع همتي اليوم، عن أسفه من ان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ترقى الى المستوى المطلوب، بسبب الحصار الظالم المفروض عليها.

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