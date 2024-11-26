تحذيرات من سماح واشنطن لكييف باستخدام اسلحة بعيدة المدى

العالم _ خاص بالعالم

وفي تطور حديث قالت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاعات الجوية اسقطت 39 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الاراضي الروسية واوقفت محاولات كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية. كما قالت الوزارة ان القوات الروسية كبدت الجيش الاوكراني في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون خسائر بلغت نحو 40 عسكريا.

اوكرانياً افادت السلطات في كييف بتعرض العاصمة لهجوم متواصل بالطيران الروسي المسير من اتجاهات مختلفة. من جانبه حذر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي من تهديدات روسية واضحة على محور زابوروجيا.

الصراع الإقليمي في أوكرانيا قد أصبح ذا طابع عالمي على اساس هذه الرؤية الروسية التي تبلورت عقب الضوء الاخضر الذي منحته واشنطن ودول الناتو لكييف باستخدام أسلحتها بعيدة المدى لضرب اهداف حيوية روسية كشفت موسكو عن صاروخ جديد عابر للقارات، قادر على اختراق جميع الدفاعات الجوية، في أي مكان من العالم، وذلك عبر عملية استهدفت أحد أكبر وأشهر المجمعات الصناعية في إحدى المدن الأوكرانية.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الاخير عن بعض خصائص الصاروخ الروسي الجديد الذي أُطلق عليه اسم أوريشنك لافتاً إلى أنّهما من وسيلة لمواجهة مثل ذلك النوع من الأسلحة اليوم مشددا أنّ أنظمة الدفاع الجوي المتوافرة حالياً، غير قادرة على اعتراضه.

وعلى ضوء هذا التطور حذر العديد من المراقبين من سماح واشنطن والناتو لكييف باستخدام أسلحتها البعيدة المدى معتبرين ان هذا الامر سيكبّد الأخيرة، والقارة الأوروبية بأكملها، المزيد من الخسائر، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية قريبة للحرب، حتى مع وصول الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.