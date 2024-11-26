قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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رئيس هيئة الاركان الايرانية: سيكون الرد الايراني مدمرا وأكبر من التصورات
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رئيس هيئة الاركان الايرانية: الصهاينة تجاوزوا خطوط ايران الحمراء
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الصحة الفلسطينية: 1410 عائلات فلسطينية أبيدت ومسحت من السجل المدني
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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية
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الاعلام العبري: 9 آلاف مبنى بالشمال و7 آلاف مركبة تضررت بصواريخ حزب الله
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الاعلام العبري: 9آلاف مبنى بالشمال و7آلاف مركبة تضررت بصواريخ حزب الله
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مراسل العالم: الاحتلال يصدر تحذيرات لسكان بعض مناطق ضاحية بيروت
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سرايا القدس: قصفنا مرابض مدفعية موقع فجة العسكري بصواريخ (107)
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جوزيب بوريل: لا مبرر لاسرائيل لرفض مقترح وقف اطلاق النار مع لبنان
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جوزيب بوريل: على الدول الأوروبية تنفيذ قرار المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت