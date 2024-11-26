سبيس إكس تطلق خدمة الإنترنت للهواتف الذكية

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هذا وأعلنت شركة سبيس إكس مؤخرًا عن إطلاق خدمة الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية، والتي تهدف إلى تمكين الاتصالات المباشرة من أقمار ستارلينك إلى الهواتف الذكية، متجاوزة بذلك الحاجة إلى أبراج الهاتف الخلوي التقليدية. هذه التقنية ستوفر الاتصال في المناطق التي لا تحتوي على تغطية، وتعد خطوة كبيرة نحو تحسين الاتصال في الأماكن النائية.

وأكدت سبيس إكس أن العديد من شركات الاتصالات الكبرى تتعاون مع الشركة لتوسيع نطاق خدماتها، حيث أعلن إيلون ماسك عن تقدم ملحوظ في توسيع شبكة ستارلينك. يتم إطلاق الصواريخ ونشر أقمار صناعية جديدة بوتيرة سريعة، مما يعزز سرعة الاتصال ويضمن تغطية واسعة.

ما هي خدمة Direct-to-Cell من Starlink؟

Direct-to-Cell هي خدمة جديدة تسمح للهواتف الذكية بالاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية دون الحاجة إلى أبراج خلوية تقليدية. تتيح هذه التقنية الاتصال في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية شبكات الهاتف المحمول التقليدية، وتوفر تجربة اتصال سلسة وموثوقة. من المتوقع أن يتم طرح هذه الخدمة في عام 2025.

تعتبر خدمة Direct-to-Cell خطوة كبيرة نحو توسيع الإنترنت للأشياء (IoT)، حيث ستمكن هذه التقنية من ربط ملايين الأجهزة خارج نطاق التغطية الأرضية. ستساهم هذه الخدمة في ربط الأجهزة في الصناعات الحيوية حول العالم، مما يعزز فعالية الشبكات العالمية ويزيد من كفاءة التشغيل.