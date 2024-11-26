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مشاهد من عملية استهداف جنود الاحتلال في جباليا

الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي مشاهد من عملية استهداف نقطي بقذائف الهاون استهدفت تمركزا لجنود وآليات العدو المتوغلين في محيط نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين

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