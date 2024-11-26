قناة العالم
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
حزب الله يستهدف دبابة ميركافا قرب بلدية مدينة الخيام بجنوب لبنان ويدمرها
عاجل
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي الى 44249 شهيدا و104746 جريحا
عاجل
حزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة بصلية من الصواريخ النوعية
عاجل
تعليق الدوام في جميع المؤسسات التعليمية بعكا يوم غد
عاجل
وزير الخارجية اللبناني: نأمل أن نتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بحلول الليلة
عاجل
اعلام عبري: اصابات بانفجار مسيرتين لحزب الله في موقع للجيش بجبل الشيخ
عاجل
القسام تفجر مبنى مفخخا في جنود الاحتلال شرق معسكر جباليا بشمال القطاع
عاجل
رئيس هيئة الاركان الايرانية: سيكون الرد الايراني مدمرا وأكبر من التصورات
عاجل
رئيس هيئة الاركان الايرانية: الصهاينة تجاوزوا خطوط ايران الحمراء
عاجل
الصحة الفلسطينية: 1410 عائلات فلسطينية أبيدت ومسحت من السجل المدني