شاهد.. غارات اسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية حسين الفوعاني ان هذه الغارات اتت بعد تحذيرات من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي.

وتابع مراسل العالم ان الغارات ادت الى تدمير العشرات من الابنية السكنية في هذه المناطق.

واكد مراسل العالم ان هذا العدوان جاء تزامنا مع بدأ الحديث عن قرب توقيع صفقة لوقف اطلاق النار في لبنان.

ونوه مراسل العالم الى ان الاحتلال يزعم بانه يقوم بقصف بنى تحتية وأهداف عسكرية ووسائل قتالية لحزب الله، لكنه يقوم فقط بتدمير الابنية السكنية وتهجير سكانها المدنيين.

لبنان