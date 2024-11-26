الهيئة 'الإسلامية المسيحية' تحذر من الإخلاء القسري لحي البستان

العالم _ فلسطين

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن طواقم بلدية الاحتلال وزعت خلال اليومين الماضيين عشرات أوامر الهدم لمنازل ومنشآت في حي البستان في هجمة هي الأوسع على الحي منذ عدة سنوات.

وأضافت الهيئة أن أوامر الهدم الجديدة واسعة النطاق صدرت في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال عمليات هدم واسعة في الحي شملت عددا من المنازل، إضافة إلى مركز وخيمة البستان.

وأكدت الهيئة أن استهداف حي البستان الذي يقع على مساحة 70 دونما، ويضم 80 منزلا تؤوي نحو 1500 مواطن، تشكل انتهاكا لحق المقدسيين في السكن وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وإرغامهم على الهجرة بتواطؤ من الجمعيات الاستعمارية التي تسعى إلى تحويل الحي إلى بؤرة استعمارية.

وأشادت الهيئة بصمود المواطنين وثباتهم في حي البستان، وإصرارهم على رفض مخططات تهجيرهم من منازلهم.

وطالبت الهيئة، الجهات الفلسطينية المعنية بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لسكان حي البستان، من أجل تمكينهم من الدفاع عن حقهم في البقاء في منازلهم، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها في التدخل لوقف جرائم التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون.