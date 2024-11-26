أوروبا ستلتزم بالقانون الدولي بتنفيذ أمر اعتقال نتنياهو وغالانت

العالم -فلسطين

ولفت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا على أنه لا يمكن القبول بالمحكمة الجنائية الدولية “عندما تكون ضد (فلاديمير) بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وبشأن لبنان، قال بوريل إنه "لا عذر لإسرائيل" لرفض وقف إطلاق النار في لبنان بوساطة أميركية وفرنسية، مضيفا “نأمل أن توافق حكومة نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من الولايات المتحدة وفرنسا. لا أعذار ولا مطالب إضافية بعد الآن”.

وأمس الأول الأحد، قال بوريل إنّ دول التكتل ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وغالانت.

وأضاف بوريل بعد ورشة عمل في نيقوسيا نظمها “ائتلاف الدولتين لإسرائيل وفلسطين”، وهي منظمة ناشطة إسرائيلية فلسطينية، أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وأن هذا ليس أمراً اختيارياً”.

وتسعى دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال بحق نتنياهو، خلال اجتماعها المستمر منذ أمس الاثنين، في بلدة فيوجي الإيطالية الصغيرة، وفق ما قاله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني