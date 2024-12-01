آخر تطورات عمليات الجيش السوري في حلب شمال سوريا

العالم – خاص بالعالم

وفيما يتعلق بريف حماه الشمالي، أشار مراسلنا إلى أن الجيش السوري شكّل منذ فجر اليوم قوسا ناريا هائلا ثم في جميع قرى ريف حماه الشمالي التي حاولت المجموعات المسلحة الاقتراب منها.

ولفت مراسلنا إلى أن الجيش السوري في هذه اللحظات وصل إلى تحرير حوالي 13 قرية وبلدة كانت قد دخلت اليها المجموعات المسلحة امس وحررها من الإرهابيين كان أبرزها قريه قلعة المضيق الإستراتيجية التي تعتبر من القرى الهامة استراتيجيا على المستوى العسكري في الجغرافيا العسكرية، بالإضافة الى حلفايا وطيبة الإمام وعدد من التلال الحاكمة الاستراتيجية.

ونوه مراسلنا إلى أن الإستراتيجية العسكرية للجيش السوري كانت في إنطلاق قوات المشاة بعد التمهيد الناري العنيف الذي قامت به وحدات الإسناد الناري باتجاه نقاط تمركز المجموعات المسلحة، ومن ثم تمركزت وحدات المشاة على التلال الحاكمة وثبتت أسلحتها في تلك المنطقة وبدأت تمشيط للقرى التي فرّت منها المجموعات المسلحة لكن الجيش السوري تابع ملاحقة هذه المجموعات المسلحة الى ريف إدلب واستهدف عدة أرتال لها.

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