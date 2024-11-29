مقاوم يصيب9 مستوطنين بكمين قرب مستوطنة أرائيل جنوب نابلس

العالم – خاص بالعالم

في أكثر المناطق تعقيداً وخطورة في الضفة الغربية قرب مستوطنة أرائيل المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس أصيب تسعة اسرائيليين في كمين محكم نفذه الشيح سامر حسن من بلدة زيتا جنوب نابلس بعد ان ترجل من مركبته وهاجم حافلة قادمة من تل أبيب.

واقتحم جيش الاحتلال منزل الشهيد بعد مصادرة جثمانه ونكل واعتقل افراد من عائلته وقام بأخذ قياسات منزله وهذا ما يقوم به جيش الاحتلال بعد كل عملية كهذه للعقاب والردع.

الحكومة الصهيونية ستدفع الثمن دماء جنودها هذا ما جاء في بيان كتائب القسام بعد تبنيها للعملية والكشف عن هوية المنفذ وهو أحد عناصرها في الوقت الذي كان الاحتلال يتخبط به للبحث عن منفذ اخر وهمي.

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