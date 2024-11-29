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ماوراء توقف النار بلبنان واشتعالها بالشمال السوري في هذا التوقيت!

الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد عزيز منير علي الكاتب والمحلل السياسي، أن المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة ليس بجديد، مؤكدا بتزامن تحرك الجماعات المسلحة في الشمال السوري بوقف اطلاق النار في لبنان.

العالم خاص بالعالم

ولفت علي إلى أن الشيطان الاكبر وهو "أمريكا" وأذرعها في المنطقة لا تريد السلام لهذه المنطقة منوها إلى أنه عند وصول الحرب في لبنان وصلنا في الحرب إلى الهدنة، خرج رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرحاً أن الرئيس بشار الأسد"يلعب بالنار" وتوقفت النار والضرب في لبنان وبدأت في الشمال السوري.

ونوّه علي إلى أن الوجود الإرهابي في الشمال السوري ليس مقتصرا على الجماعات التكفيرية وحسب، وإنما هو "وجود دولي" وقرار عالي مدعوم من الدول الكبرى الداعمة للإرهاب، وهذا التوقيت المثالي هي لان تبقى هذه المنطقه مسرح للأطماع والإستنزاف ايضا، سواء في القوى البشرية او العسكرية واستهداف القادة وعدة محاور وفتح جبهات جديدة تقوم بالتصعيد كما تشاء وإينما تشاء، لرفع الدمار والتدمير الحاصل داخل بنية الكيان والذي يحيط بمؤسسات الكيان الصهيوني.

وتواصل القوات المسلحة السورية التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية" على جبهات ريفي حلب وإدلب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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