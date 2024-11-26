صحة غزة.. جيش الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة منذ بدء حرب الإبادة

العالم _ فلسطين المحتلة

وأوضحت الوزارة في معطيات نشرتها عبر منصاتها اليوم الثلاثاء، أن 1410 عائلات مسحت بشكل كامل من السجل المدني الفلسطيني بواقع 5444 شهيداً، وأن 3463 عائلة نجى من كل منها شخص واحد فقط، وبلغ مجموع شهداء هذه العائلات 7934 شهيداً.

وأشارت الصحة إلى 2287 عائلات تعرضت لعمليات قصف مباشر وتبقى منها أكثر من ناجي، بلغ عدد شهداء تلك العائلات 9577 شهيداً.

وأفادت في بيان اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة ارتفعت إلى 44 ألفًا و249 شهيدا، بالإضافة لـ 104 ألف و746 مصابا بجروح متفاوتة، وذلك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023