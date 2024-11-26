شاهد إنفجارات تهز حيفا والشمال إثر هجوم للمقاومة بالصواريخ والمسيّرات

العالم – خاص بالعالم

والسبب كالعادة وصول صواريخ ومسيرات المقاومة الى مستوطنات ومدن الاحتلال في الأراضي المحتلة وصورة المسيرات تجوب سماء نهاريا والكريوت وغيرها تعكس الفشل الدائم والمتكرر لأنظمة الكيان الدفاعية في اعتراضها.



عشرات الصواريخ والمسيرات أطلقتها المقاومة نحو الجليل الغربي والأوسط والأعلى وصولا الى مدينتي عكا وحيفا ومحيطهما وأعلنت أوساط الاحتلال عن إصابة مجندة بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة بدون طيار في منطقة جبل الشيخ ومقتل أخرى في كريات اتا خلال هروبها الى الملاجئ فضلا عن اعتراف الاحتلال بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين في معارك جنوبي لبنان.



المقاومة الإسلامية أعلنت عن استهدافها بصلية من الصواريخ النوعية وللمرة الأولى معسكر تدريب لقوات المشاة في شفي تسيون جنوبي مدينة نهاريا. وعن شنها بسربين من المسيرات الانقضاضية هجومين جويين الأول طال ثكنة معاليه ‏غولاني وهو مقر قيادة لواء حرمون 810 والثاني طال موقع حبوشيت وهو مقر سرية تابعة لذلك اللواء في الجولان السوري المحتل مؤكدة أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.



وفيما استهدفت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات المنارة وكريات شمونة وأفيفيم خلف الحدود دمرت بصاروخ موجه دبابة ميركافا بالقرب من مركز بلدية مدينة الخيام جنوبي لبنان موقعة طاقمها بين قتيل وجريح ليصل عدد الدبابات المدمرة خلال اثنين وستين يوما من المعارك هناك الى اثنتين وستين دبابة ميركافا .

صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أكدت أن البيانات الواردة من الشمال تشير إلى دمار كبير بفعل نيران حزب الله موضحة ووفق البيانات الجزئية تضرر تسعة آلاف مبنى وسبع آلاف مركبة وأشارت تلك البيانات الى أن نهاريا وكريات شمونه وزرعيت والمنارة وشتولا هي أكثر المستوطنات تعرضا للأضرار.



وخوفا من تصعيد القصف من لبنان أعلنت بلدية صفد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية بعد تقديرات أمنية إسرائيلية حذرت من استعداد حزب الله لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

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