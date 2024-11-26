شاهد..هدف الغارات الإسرائيلية على لبنان قبل وقف إطلاق النار المرتقب!

العالم – خاص بالعالم

ولفتت نور شعيب مراسلة العالم في بيروت إلى أن هذه الغارة جاءت تزامناً مع الغارات العدوانية العنيفة جداً على الضاحية الجنوبية وهي شبيهة بزنار ناري للمرة الاولى يستهدف بها العدو الضاحية الجنوبية وقد تخطت العشرين غارة حتى الساعة.

وأشارت مراسلتنا إلى المبنى المستهدف في منطقة النويري وهو مبنى مؤلف من أربع طبقات ويضم مطبخ مخصّص لتأمين الوجبات الغذائية للعائلات الكريمة التي نزحت من قرى الجنوب والضاحية.







وقال أمين شري عضو كتلة الوفاء للمقاومة:" هو يريد أن ينتقم من أهلنا ومن نازحينا ومن أهل بيروت لأنه لن يستطيع أن يرد على المقاومين لا في البياضة، ولا في شمع، ولا في الخيام، وقال سماحة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان هناك مسارين، مسار هو الجبهة ومن سار اخر هو التفاوض غير مباشر".

ووفقا لما صدر عن وزارة الصحة ارتقاء شهيدان و٢٦ جريحا، ما ترافق مع خسائر العدو الكثيرة هو فشله في الميدان سواء كان في منطقة الخيام والناقورة.

كل هذا بمثابة ردات فعل وخاصة لما يدور حول عمليات وقف إطلاق في الساعات القادمة وهذا ليس بحديث رسمي حتى الساعة.

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