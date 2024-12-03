الإحتلال يغتال شابين بشمال طوباس ويقتحم المستشفى الحكومي

العالم – خاص بالعالم

وأعلنت وزارة الصحة، في تصريحات مقتضبة، وصول شهيدين ومصاب بحالة متوسطة في الأطراف السفلية، إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة قرب بلدة عقابا.

وأفادت مصادر متطابقة بأن طائرة مسيرة للاحتلال، استهدفت مركبة في منطقة السهل بين بلدتي عقابا ورابا جنوب شرق جنين، ما أدى لاندلاع النيران فيها واحتراقها بالكامل.

وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة عبر حاجز تياسير العسكري، وطوقت المنطقة.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة المستهدفة في بلدة عقابا.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى طوباس الحكومي، ونشرت القناصة في محيطه، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال احتجزت الطاقم الطبي في المستشفى، واعتقلت عدداً من أفراد الطواقم الطبية والفلسطينيين من داخل المستشفى، ونكلت بهم، وحققت معهم ميدانيا.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى طوباس الحكومي وحصاره وإطلاق النار والقنابل بداخله، والاعتداء على الكوادر والمرضى، واعتقال عددٍ منهم.

كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت شبان في مخيم العايدة شمال بيت لحم واعتقلت شابا قبل أن تنسحب من المكان، كما اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت شابين.

إلى ذلك أفاد تقرير أصدره مركز 'بتسيلم' الحقوقي الإسرائيلي، بتكرّر حالات التنكيل الشديد الذي يُمارسه جنود إسرائيليون ضد الفلسطينيين وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ويستند التقرير المعنون 'بلا رسن: تنكيل الجنود بالسكان الفلسطينيين وسط مدينة الخليل' إلى أكثر من عشرين إفادة أدلى بها فلسطينيون للمركز حول ما تعرضوا له من اعتداءات في الفترة بين أيار/مايو وآب/أغسطس من العام الحالي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...