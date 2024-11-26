مراسل العالم يكشف عن آخر تطورات وقف إطلاق النار في لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه سيعقد إجتماعا موسعا مع أعضاء الكابينت الذي من خلالهم يعارضون موضوع وقف إطلاق النار وفق تصريحات سموتريتش وزير المالية ووفق تصريحات وزير الأمن الداخلي بن غفير الذي طالب بعدم الاستسلام وفق تعبيرهم لحزب الله والاستمرار في الحرب.

ولفت مراسلنا إلى ولكنهم لم يعلنوا بأنه سيتم وقف إطلاق النار، كما الفترات الماضية وسينسحبون من هذا الإئتلاف أو حتى من الكابينت الأمني المصغر، منوها إلى شن المعارضة الإسرائيلية هجوما كبيرا وتحديدا من قبل بني غانتس على وقف اطلاق النار، ويقول زعيم معسكر الدولة من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق النار مؤقتا مع لبنان، وأن إنسحاب القوات سيصعّب الأمور علينا وفق تعبيره على حزب الله إعادة تنظيم صفوفه ومن المستحيل إعادة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية.

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