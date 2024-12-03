الإحتلال يقصف مراكز تؤوي نازحين بغزّة مخلفا شهداء وجرحى

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وفي يومها الـ424 ارتكب الاحتلال مجزرتين على الأقل راح ضحيتها عشرات الشهداء قاصفا نادي الجزيرة الذي يؤوي النازحين في منطقة الرمال بمدينة غزة ومدرسة 'الفلاح' التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بالمدينة.



وفي ظل البرد الشديد وانعدام الأمن ..وأمام النقص الحاد في الغذاء والمياه بفعل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال انتقلت مئات العائلات الفلسطينية من شمالي القطاع حيث يشن الاحتلال تطهيرا عرقيا إلى مدينة غزة ليقيموا داخل خيام نصبت بين أنقاض بنايات وأكوام قمامة. ومع ارتفاع أسعار الدقيق بسبب ندرته لا تستطيع هؤلاء النازحات الفلسطينيات الا تحضير كميات قليلة للغاية من الخبز..



وفي ظل مواصلة الاحتلال استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب إضافي ضد المدنيين وانتشار المجاعة في القطاع تفاقمت أزمة ومعاناة الفلسطينيين اثر قرار الأمم المتحدة ووكالة الانروا وقف تسليم المساعدات من معبر كرم أبو سالم الرئيسي للقطاع بسبب تهديد عصابات مسلحة بنهب قوافلها.



وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو:"'وصلنا إلى مستوى جديد فيما يتعلق بانهيار النظام المدني والنظام العام.' مخابزنا استنفدت الدقيق الأبيض.والعملية العسكرية المتواصلة تعرقل قدرتنا على الوصول للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف بائسة" .



ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأونروا إلى التراجع عن قرارها الصادم والمفاجئ بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، مشددا على ضرورة العمل الحثيث على رفع نسبة المساعدات وزيادة عدد الشاحنات وإدخالها من ممرات ومعابر أخرى أكثر أمنا لإنقاذ من تبقى من الشعب الفلسطيني في غزة..

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