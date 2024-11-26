القسّام تفجّر مبنى مفخّخًا وتصطاد جنود الاحتلال بمعارك شمال غزّة

العالم _ فلسطين

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

واستهدف مجاهدو القسام دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذيفة "الياسين 105" وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد سقط 38 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين في جبهات القتال منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على مختلف جبهات القتال.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى، أعلن جيش الاحتلال مقتل 805 عسكريًا بين ضابط وجندي، بينهم 378 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5,427 عسكري، بينهم 793 حالتهم صعبة.