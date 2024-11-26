قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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منوعات
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شهيد و10 اصابات كحصيلة اولية لغارة اسرائيلية على النويري بالعاصمة بيروت
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غارة لطيران الاحتلال على بلدة الحفير غرب قضاء بعلبك شرقي لبنان
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كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا شرق معسكر جباليا في شمال قطاع غزة
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كتائب القسام تقصف موقع قيادة وسيطرة الاحتلال بمحور نتساريم بالصواريخ
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شهيد و4 اصابات جراء غارات الاحتلال على العاصمة اللبنانية بيروت
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المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجيش الاحتلال غرب رفح بقذائف الهاون
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انذارات اسرائيلية جديدة بقصف 20 مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في نطوعه وفسوطه بالجليل الغربي
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طيران الاحتلال يدمر مبنى سكنيا بمحيط مجمع خاتم الانبياء في النويري ببيروت
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مواقع عبرية: انفجار عنيف في منطقة صفد