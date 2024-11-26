السودان.. محاولات للتسوية وحل الأزمة على وقع المعارك

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السودان.. مبادرات متعددة للتسوية والأزمة مستمرة، الإشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة في مدينة الفاشر غربي السودان.



وفي حين بدأ مواطنون رحلة العودة إلى ديارهم في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد، بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، صوّت مجلس النواب الأميركي على قرارا يعتبر أفعال قوات الدعم أعمال إبادة جماعية.

وكان الجيش السوداني تسانده قوات من المدنيين أشرف الجيش على تدريبهم وتسليحهم؛ قد استعاد مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار بعدما كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في العتاد والمقاتلين.

لكن قوات الدعم السريع قالت إنها انسحبها تكتيك عسكري، على وقع هذه الأحداث يتم الحديث عن محاولات للتسوية وحل الأزمة.



في هذا السياق نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صحة الأنباء المتداولة بشأن تسوية أو تفاوض مع قوات الدعم السريع، وأكد عزم الجيش ومضيه قدما في القضاء على ما وصفه بالتمرد.



وأضاف أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومن وصفهم بالمستنفرين يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على التمرد واستئصال ميليشتاته؛ وأكد البرهان ان باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم.

الازمة تنحسب أبعادها كذلك على الجانب الإنساني الذي يتفاقم باستمرار.

قال المتحدث باسم النازحين في مخيم زمزم بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، إن الأوضاع الإنسانية في المخيم آخذة بالتدهور، بسبب ندرة الغذاء والدواء بشكل كبير، وطالب الجهات الدولية بسرعة التدخل عبر تنفيذ عمليات إسقاط جوي للطعام، لإنقاذ أكثر من مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعا.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان برنامج الغذاء العالمي وصول قوافل مساعدات إلى المخيم المكتظ، لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي.

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