ليبرمان يصف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بـ'اتفاق الاستسلام'

العالم – فلسطين

وفي مقابلة مع استوديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (واينت)، وصف ليبرمان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بـ"اتفاق الاستسلام".

وقال ليبرمان: "هذا الاتفاق هو اتفاق واحد مقابل اتفاق مع حماس اعتبارا من عام 2018، وهو نفس المبدأ: نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يشتري السلام على المدى القصير على حساب ضرر جسيم للأمن القومي على المدى الطويل".

وأردف: "ما نراه هو أنه على الرغم من تحذير الجيش الإسرائيلي ومطالبته بعدم العودة إلى القرى الواقعة على خط التماس، فإن جميع اللبنانيين بدأوا يعودون بالفعل..إنهم ببساطة يطلقون صفيرا عند تحذير الجيش الإسرائيلي ويعودون في قوافل تتجه جنوبا"، مضيفا: "إذا بدأ حزب الله في تعزيز وبناء وإنتاج أدوات دقيقة أو جميع أنواع الطائرات في البقاع وبعلبك، فلن يُسمح لنا بالعمل هناك"، على حد قوله.

وتابع ليبرمان: "بالأمس، كانت القوات الجوية بأكملها تطارد طائرة واحدة في الشمال، وفي غضون 5 إلى 6 سنوات سيكون لديهم 40 ألف طائرة. لقد بدأوا في الإنتاج".

وبحسب ليبرمان، فإن الحكومة لم تتعلم شيئاً من 7 أكتوبر، مردفا: "لا شيء (تعلمته)، نفس المفهوم بالضبط.. علاوة على ذلك، نُشرت اليوم مقالة افتتاحية في صحيفة الأخبار اللبنانية، ونحن بحاجة إلى أن نرى كيف ينظرون إلى هذا الشيء.. إنهم يسخرون منا فقط.. يقولون إنه نفس القرار 1701".

وفجر اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.