الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يخرق الهدنة ويعتقل 4 لبنانيين والجيش اللبناني يعلق

الاحتلال يخرق الهدنة ويعتقل 4 لبنانيين والجيش اللبناني يعلق
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

سجل جيش الاحتلال أول خرق لوقف إطلاق النار في مع لبنان، بعد أن اعتقل 4 لبنانيين، بزعم الاقتراب من قواته في القرى الجنوبية، فيما دعا الجيش اللبناني إلى عدم الاقتراب من أماكن تمركز قوات الاحتلال.

العالمفلسطين

وأعلن جيش الاحتلال الأربعاء، اعتقال 4 أشخاص جنوب لبنان بدعوى اقترابهم من قواته بالمنطقة، فيما زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهم ينتمون لـ"حزب الله" وأن بينهم قائد محلي.

وقال الجيش عبر بيان: "اعتقلنا اليوم 4 أشخاص مشتبه بهم، اقتربوا من قواتنا في جنوب لبنان".

الجيش اللبناني يعلق

من جهه، دعا الجيش اللبناني المواطنين العائدين لبلداتهم الحدودية في الجنوب عقب وقف إطلاق النار إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها "القوات الإسرائيلية".

وقالت قيادة الجيش في بيان، إنها "تدعو المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي".

وأضافت أن هذه الدعوة تأتي "حفاظا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".

وبدأ في الرابعة من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت سريان اتفاق لوقف العدوان على لبنان.

روابط ذات صلة

صحة غزة.. جيش الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة منذ بدء حرب الإبادة

أوروبا ستلتزم بالقانون الدولي بتنفيذ أمر اعتقال نتنياهو وغالانت

الهيئة 'الإسلامية المسيحية' تحذر من الإخلاء القسري لحي البستان

لبنان يقدم شكوى لمجلس الامن ردا على استهداف العدو لجيشه