الاحتلال يخرق الهدنة ويعتقل 4 لبنانيين والجيش اللبناني يعلق

العالم – فلسطين

وأعلن جيش الاحتلال الأربعاء، اعتقال 4 أشخاص جنوب لبنان بدعوى اقترابهم من قواته بالمنطقة، فيما زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهم ينتمون لـ"حزب الله" وأن بينهم قائد محلي.

وقال الجيش عبر بيان: "اعتقلنا اليوم 4 أشخاص مشتبه بهم، اقتربوا من قواتنا في جنوب لبنان".



الجيش اللبناني يعلق

من جهه، دعا الجيش اللبناني المواطنين العائدين لبلداتهم الحدودية في الجنوب عقب وقف إطلاق النار إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها "القوات الإسرائيلية".



وقالت قيادة الجيش في بيان، إنها "تدعو المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي".



وأضافت أن هذه الدعوة تأتي "حفاظا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".



وبدأ في الرابعة من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت سريان اتفاق لوقف العدوان على لبنان.