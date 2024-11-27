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مستوطنون يقتحمون خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية.

العالم فلسطين

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين اقتحموا الخربة، وشرعوا بتصوير منشآت السكان، والتدقيق في هوياتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت الخربة، في وقت سابق اليوم، واستولت على ممتلكات لمواطنين تشمل نظام طاقة شمسية وعربة مجرورة.

كما تعرضت الخربة للاقتحام في ساعات الصباح من قوات الاحتلال التي عملت على تفتيش العديد من المساكن.

وتشهد مناطق عديدة من الأغوار الشمالية انتهاكات يومية متصاعدة من قوات الاحتلال، وتشمل مداهمة مساكن المواطنين وتفتيشها، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم، ويتزامن ذلك مع اعتداءات يومية وخطيرة من المستوطنين الذين يهاجمون مساكن المواطنين ويرهبونهم، ويلاحقونهم ويحرمونهم من الوصول للمراعي، وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم.

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