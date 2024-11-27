إشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري بريف حلب مع مسلحين

العالم – سوريا

ونفذ الجيش السوري غارات جوية مكثفة وقصف صاروخي استهدف خطوط إمداد مسلحي هيئة تحرير الشام والحزب الاسلامي التركستاني على جبهتي دارة عزة وقبتان الجبل في ريف حلب الغربي.

كما نفذ ضربات صاروخية مكثفة وحزام ناري كثيف استهدف خطوط إمداد هيئة تحرير الشام في مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

وكانت الجماعات المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام قد شنت هجوما عنيفا وباعداد كبيرة من الإنغماسيين استهدفت فيه نقاط تمركز الجيش السوري وخطوط الدفاع المتقدمة على جبهات ريف حلب الغربي.

فيما قامت ايضا بشن هجوم مشابه على ريف حماة الشمالي، وتصدى الجيش السوري لهذه الهجمات.

وتعتبر الغارات الجوية المكثفة والقصف الصاروخي من قبل الجيش السوري وحلفائه الاعنف منذ سنوات يستهدف خطوط إمداد مسلحي هيئة تحرير الشام والحزب الاسلامي التركستاني على جبهتي دارة عزة وقبتان الجبل في ريف حلب الغربي.