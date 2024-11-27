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33 شهيدًا و134 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة بـ 24 ساعة

33 شهيدًا و134 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة بـ 24 ساعة
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و 134 إصابة.

العالمفلسطين

وبحسب "قدس برس"، قالت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألف و 282 شهيد، و 104 آلاف و 880 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 418 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.

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