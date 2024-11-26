بالفيديو.. غارات لطيران الاحتلال على عدة مناطق في قلب بيروت

العالم _ لبنان

وذكرت مصادر لبنانية، ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات عنيفة على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت.

واضافت، أن مبنى انهار إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مجمع خاتم الأنبياء في منطقة النويري، فيما نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة انذارات بالاخلاء لعدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأخرى في الناقورة جنوبي لبنان.

وجاءت انذارات الاخلاء بعد سلسلةِ غارات اخرى طالت مناطقَ في برج البراجنة وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية. وكذلك عدةِ بلداتٍ جنوبية، أصيب اثرها عدد من المدنيين.

واعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 31 شخصا واصابةَ 64 إثرَ الغارات الإسرائيلية منذ يوم أمس.