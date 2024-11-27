ابنة أبرز المتبرعين للاحتلال..من هي مفوضة شرطة نيويورك الجديدة؟

العالم – فلسطين



وأشارت"يديعوت أحرنوت" إلى أن جيسيكا ستدير أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة، وهي من أكبر المؤسسات الحكومية في المدينة بميزانية ضخمة تبلغ 5.8 مليار دولار، وسبق أن قمع المؤيدون لفلسطين، كما مارست شرطة نيويورك في حوادث عديدة العنف تجاه المتظاهرين بصورة مفرطة.



وأوضحت، أن المفوضة الجديدة هي جيسكا تيش، وهي ابنة الملياردير جيمس تيش، رئيس شركة لوويز العملاقة، ومن أبرز المتبرعين لصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، وكان سابقًا رئيس مجلس أمناء الوكالة اليهودية، وهو حاليًا عضو فخري في لجنتها.



وقالت الصحيفة العبرية، إن والدها من المتبرعين بكثرة للحملات السياسية في أمريكا للديمقراطيين والجمهوريين ودعم عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، والذي كان ينتقد باراك أوباما ويتهمه بعدم تأييد الاحتلال "الإسرائيلي".



ولفتت، إلى أن جيسيكا، حفيدة الحاخام فيليب هيات، وهو أحد الحاخامات البارزين في نيويورك، ولا يزال والداها يشاركان في العديد من المنظمات اليهودية، وتدعم تبرعات العائلة العديد من المشاريع في فلسطين المحتلة، حتى أن اسم العائلة رفع على حديقة الحيوان التوراتية في القدس المحتلة، ومدرسة السينما في جامعة تل أبيب كعلامة على تبرعاتهم.



وقامت عائلة جيسيكا، بعرض صور أسرى الاحتلال في قطاع غزة، على واجهة مكتبة جامعة نيويورك، دون إذن من الجامعة، واستخدم لذلك جهاز عرض من داخل مبنى كلية الفنون الذي يحمل اسم عائلة تيش منذ عام 1982.