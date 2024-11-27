فصائل فلسطينية: وقف العدوان على لبنان حطم أوهام نتنياهو

العالم – فلسطين

وبارك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة خلال رسالةٍ إلى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، صمود المقاومة والشعب اللبناني، مباركاً استمرار المقاومين على طريق الشهداء.

وقال النخالة: "المجد لكم من فلسطين إلى لبنان ومن غزة الباسلة ورجالها ومقاوميها إلى الضاحية المقاتلة وأهلها، ولكم المجد من مقاتلي فلسطين ومقاوميها البواسل إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان".

وأضاف النخالة في رسالته للشيخ قاسم "لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان وما زلتم ترفعون راية المقاومة عالياً بشموخ وكبرياء، ولكم المجد وأنتم ما زلتم ترفعون راية المقاومة رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أميركا وحلفاؤها".



وتابع النخالة للمقاومة الإسلامية في لبنان: "لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة، لقد ناصرتم إخوانكم في فلسطين في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين".

كما أردف، بقوله: "أبارك لكم بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعاً عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن، أبارك لكم بمقاتليكم الشجعان البواسل في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب، أبارك لكم بمقاتليكم الذين ما زالوا في مواقعهم صامدين وأيديهم على الزناد".

وعقب النخالة "سنبقى وإياكم صفاً واحداً ومقاومة واحدة حتى النصر بعون الله". وكرر في ختام رسالته، الكلمات الخالدة لسيد شهداء طريق القدس سماحة السيد حسن نصر الله "نحن لا نهزم.. نحن ننتصر أو ننتصر".

حماس: وقف إطلاق النار حطم أوهام نتنياهو

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "قبول العدو الإسرائيلي بالاتفاق مع لبنان من دون تحقيق شروطه هو محطة مهمة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن "هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا صمود المقاومة في لبنان والتفاف الحاضنة الشعبية حولها"، متابعةً "مطمئنون إلى استمرار محور المقاومة في دعم شعبنا وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة".

كما أعربت حماس عن "التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن المحددات التي توافقنا عليها وطنياً".

عطايا: المقاومة أجبرت العدو على الانصياع وأفشلت مخططاته

بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي إحسان عطايا في تصريحاتٍ للميادين، إنه "يومٌ مشهود وتاريخي انتصرت فيه المقاومة في لبنان وكل المنطقة".

وأضاف عطايا أن "مسارعة النازحين إلى العودة رغم الدمار تعكس الثقة برجال المقاومة الذين سطروا الملاحم البطولية"، مشيراً إلى أن "الشعب اللبناني المقاوم استطاع تحدي كل العالم بالعودة إلى مناطقه ولم يبالِ بكل التهديدات".



ولفت إلى أن "المقاومة أجبرت العدو على الانصياع وأفشلت مخططاته ونحن نعتبر أن هذا الانتصار هو انتصار لغزة"، مردفاً أن "ما قدمه الشعب اللبناني ومقاومته لفلسطين لم يقدمه أحد في العالم ونحن مدينون لهم ونأمل تحقيق الانتصار الكبير".



وشدد عطايا على أن صمود شعب غزة أيضاً سيثمر نصراً على العدو الذي يحاول الترويج لـ"إنجازات" في وقت حقق فيه هزيمة نكراء.

وأكد أن "الشعب اللبناني المقاوم أربك وهزم العدو الذي بات مضطراً للتوصل إلى تسوية في غزة".



الجبهة الشعبية: حزب الله أثبت وحدة الكفاح في وجه "إسرائيل"

من جانبها، توجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحية لشعب لبنان الصامد ومقاومته الباسلة والشجاعة، مؤكدةً أن توقف العدوان جاء بعد صمود طويل وتضحيات هائلة قدمها شعب لبنان وحزب الله الذي أثبت بمواقفه الصلبة وبمبادرته الشجاعة لدعم شعبنا وحدة الكفاح في وجه العدو الإسرائيلي.

وجددت الجبهة تأكيد ضرورة نهوض الكل العربي والقيام بواجباته في مواجهة العدوان الشامل على الشعوب العربية، مشددةً على "أهمية استنهاض الموقف الشعبي العربي دفاعاً عن شعب فلسطين في وجه حرب الإبادة".

حركة المجاهدين: لاستنهاض الأمة من أجل وقف العدوان على غزة

من ناحيتها، أشادت حركة المجاهدين الفلسطينية، بصمود وتضحيات الشعب والمقاومة في لبنان الذين ساندوا الشعب الفلسطيني في ظل التخاذل والتآمر الكبير.

وقالت الحركة في بيانٍ لها إن "المجاهدين صمدوا ووجهوا الضربات الموجعة للكيان الغاصب المدعوم بشكلٍ غير محدود من أميركا ورؤوس الشر في العالم".

وتابع البيان أن "التضحيات العظيمة وقوافل الشهداء العظام الذين قدمتهم المقاومة في لبنان يتقدمهم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله زادت المقاومة رسوخاً وتجذراً وإصراراً على المضي في طريق المقاومة حتى تحقيق النصر بإذن الله".

وشددت على ضرورة "استنهاض الأمة بكل مكوناتها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقف إطلاق النار انتصار لكل محور المقاومة

كذلك، باركت حركة فتح الانتفاضة لأخوة الدم والكفاح في حزب الله والمقاومة اللبنانية ولكل أحرار العالم هذا الانتصار المؤزر.

وأكدت الحركة في بيانٍ لها أن "هذا الانتصار هو انتصارٌ لكل محور المقاومة، وهو انتصار الحق على الباطل، فاليوم تزهر دماء الشهداء وعلى رأسهم صاحب الوعد الصادق سند الشعب الفلسطيني الشهيد القائد السيد حسن نصر الله نصراً تاريخياً بعد صمود أسطوري للمقاومة الإسلامية في لبنان".

وشدد البيان على أن "صمود غزة ومقاومة غزة والحاضنة الشعبية للمقاومة في كل أنحاء فلسطين وبدعم كل الأحرار ومحور المقاومة ستزهر نصراً قريباً بإذن الله".

واليوم الأربعاء، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، في تمام الساعة الـ4 فجراً بتوقيت بيروت.