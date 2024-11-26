تصريحات بلينكن تعزز رواية "الحوثيين" بشأن هجمات البحر الأحمر

العالم _ اليمن

وتطرق تقرير المجلة إلى التحولات، مشيراً إلى أنها انتقلت من كونها جماعة مسلحة تركز على الصراع في اليمن إلى قوة عسكرية منظمة ذات طموحات إقليمية. وقال التقرير: “بعد مرور أكثر من عام على هجمات 7 أكتوبر، لم يتضاءل التهديد الحوثي، بل على العكس، أصبحوا لاعباً إقليمياً بارزاً، مستعرضين قوتهم عبر الهجمات على السفن الأمريكية والدولية في البحر الأحمر”.

على الرغم من تحذيرات بلينكن في يناير الماضي من عواقب استمرار استهداف القوات اليمنية للسفن الأمريكية، فإن قوات صنعاء استمرت في هجماتها، مبررة ذلك بالصراع في غزة.

وأفاد التقرير أن “تصريحات بلينكن الأخيرة بدت وكأنها تخدم أهداف الحوثيين”، حيث قال الوزير إن “أفضل فرصة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتحقيق الاستقرار الإقليمي تكمن في وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس”.

وأضاف التقرير: “بتأكيده الحاجة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عزز الوزير بلينكن عن غير قصد رواية الحوثيين، الذين يربطون هجماتهم بالتصعيد الإسرائيلي في غزة”.

وتضمن التقرير إشارة إلى تصريحات سابقة لبلينكن في أغسطس الماضي، عندما قال إن “الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس هو المفتاح لضمان عدم توسع الصراع في المنطقة”، مشيراً إلى أن تهدئة التوتر في البحر الأحمر مع اليمنيين وتحسين الوضع في جنوب لبنان مع حزب الله يعتمد أيضاً على وقف التصعيد في غزة.

وتعكس هذه التصريحات، وفقاً للتقرير، رؤية أمريكية تربط بين القضايا الإقليمية الكبرى، مما يمنح القوات المسلحة اليمنية وزناً سياسياً متزايداً ويُبرز دورهم كعنصر فاعل في التوترات الإقليمية.

وأثار موقف بلينكن انتقادات، حيث رأت المجلة أن “هذه التصريحات تُظهر غياب استراتيجية واضحة لإضعاف الحوثيين، وتعطيهم مساحة لتبرير أعمالهم ضد الأهداف الأمريكية والإقليمية”.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن “تصريحات بلينكن تعكس تغيراً في مقاربة الولايات المتحدة للأزمات الإقليمية، لكنها قد تعطي إشارات خاطئة لجماعات مثل الحوثيين وحزب الله، مما يزيد تعقيد المشهد الإقليمي” حسب تعبيره.