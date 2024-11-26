ماذا تنوي "الغارات النهائية" للاحتلال على أعتاب الهدنة؟ + فيديو

العالم - مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن الساحة اللبنانية تطورات ميدانية متلاحقة ومتسعة حيث استهدفت غارة كبيرة بلدة المالكية في صور بالتزامن مع الحديث المرتفع عن قرب وقف إطلاق النار أو ما تسمى بهدنة الستين يوما.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته بشكل كبير وكثيف، حيث كانت هناك أيضاً سلسلة من الغارات طاولت عشرات القرى الجنوبية، وأبرزها كان بلدة الناقورة التي استهدفها طيران الاحتلال الإسرائيلي بثلاث غارات متتالية.

وأكد أن سلسلة الاعتداءات التي شنها طيران الحرب الإسرائيلي: تأتي ضمن رزمة التهديدات على لبنان وخاصة تلك التي نفذها على الضاحية الجنوبية ومنطقة النويري في عمق بيروت، ما يستدعي ربما رداً من المقاومة على تل أبيب.

ولفت إلى أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الذي يأتي تحت عنوان ختام الاعتداءات أو الغارات النهائية كما سماها، يوحي بان الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في عدوانه في هذه المرحلة وفي هذه اللحظات بالتحديد، ربما استغلالا للوقت الضائع ما بين إعلان وقف إطلاق النار أو الهدنة، أو ربما كمناورات يتنصل من خلالها بنيامين نتنياهو ليكون أمام مشهد آخر من استمرار المواجهات الموجودة.

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