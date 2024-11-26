نتنياهو يبيع الأسرى بالمزاد العلني

العالم – إنقلاب الصورة

وصرح نتنياهو: "أنا هنا على شاطئ بحر غزة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك في وسط القطاع بمحور نتساريم.. حماس لم تحكم غزة.. نحن نقضي على قدراتها العسكرية بطريقة مثيرة للإعجاب للغاية.. كما أننا نبذل جهدا من هذا المكان وفي كل مكان لتحديد مكان الرهائن وإعادتهم.. نحن لا نتخلى عن ذلك، وسنستمر في القيام به."

بعد هذه الوعود الجديدة من نتنياهو لم تمض ساعات قليلة حتى فاجأته المقاومة وفاجأت جيش الاحتلال بعمليات نوعية أدت إلى قتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة، وهذا العمل قامت به المقاومة مشتركة ما بين سرايا القدس وكتائب عز الدين القسام.

رد عسكري واضح من المقاومة بقوة النار على استعراض نتنياهو وقادة الحرب.. هذا يعني أن حماس وأن المقاومة الفلسطينية في غزة استعادت قدرتها العسكرية، لا بل أكثر من ذلك أعادت التموضع من جديد، وهذا ما يثبته العمل المقاوم والعمليات التي قامت بها هذه المقاومة، بل أكثر من ذلك أن المقاومة أيضاً قامت بتجنيد عدد من المقاتلين، وهذا يعني أن المقاومة الآن هي في عز عافيتها، وهذا ما صرح به الإعلام الصهيوني.

وفي تقرير له يقول مراسل قناة آي 24 الإسرائيلية: ".. هذا ما سمح لحركة حماس بأن تسيطر بشكل كبير، أو تعيد تموضع نفسها وتعيد ترتيب صفوفها، سواء كان تجنيد جنود.. أو حتى من ناحية اقتصادية.. عسكريا حركة حماس قامت بتقوية نفسها في منطقة جنوب قطاع غزة بنسبة 60% منذ بدء الحرب، وهذا كله يأتي طبعا في ظل الحديث الذي جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس الذين أشارا أنهم استطاعوا أن يضعفوا بشكل كبير قدرة حركة حماس ولكن ما زال هناك له قدرة سلطوية."

كلام واضح وصريح وأن ادعاءات نتنياهو بقوله إنه سيطلق سراح الأسرى بالقوة عاد ليتراجع عنه في نتساريم أيضاً وهو يتحدث عن نيته في القضاء على المقاومة، إذ أعلن عن مكافأة مالية لمن يساهم في إطلاق أي أسير صهيوني مقابل فدية مالية أو مقابل مكافأة مالية.. يعني تصوروا أنه نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني بعد سلسلة من الوعود الكاذبة عاد ليتحدث عن مكافأة مالية مقابل إطلاق سراح كل أسير صهيوني.

نتنياهو أدخل قضية الأسرى الصهاينة في المزاد العلني كما يحدث في المزادات التجارية، وهو نفسه قال قبل 11 شهرا أنه لا يدفع أي ثمن مقابل إطلاق سراح الأسرى.. ماذا عدا مما بدا؟ هذا يثبت أن نتنياهو يكذب ويخادع ويماطل ويسوف لأنه لم يستطع أن يحقق هذا الهدف الذي أعلنه أي أنه سيطلق سراح الأسرى بالقوة.

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