أنباء عن إعلان بايدن هذه الليلة وقف إطلاق النار في لبنان

العالم - فلسطين

وأعلن الاحتلال عن بدء اجتماع الكابينت لاتخاذ قرار بشان وقف القتال مع لبنان.

وقال أسامة حمدان من أعضاء حماس : إذا تحقق وقف إطلاق النار في لبنان فهو إنجاز للمقاومة اللبنانية وساهم به ما حصل أمس من استهداف للكيان

وأفاد خضر شاهين مراسل العالم في القدس المحتلة بوجود جدل كبير على وقف اطلاق النار الذي ربما سيتخذ خلال الساعات القادمة لافتا إلى أنه سيتم انعقاد الكابينت الإسرائيلي وسيستمر الكابينت الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وسيستمر وفق المصادر العبرية ثلاث ساعات ونصف على الاقل.

وأشار مراسلنا إلى أنه سيعقد إجتماع موسع مع أعضاء الكابينت الذين من خلالهم ستتم معارضة موضوع وقف إطلاق النار وفق تصريحات سموتريتش وزير المالية ووفق تصريحات وزير الأمن الداخلي بن غفير الذي طالب بعدم الاستسلام وفق تعبيرهم لحزب الله والاستمرار في الحرب.

ولفت مراسلنا إلى انهم لم يعلنوا عن وقف لإطلاق النار، كما الفترات الماضية وسينسحبون من هذا الإئتلاف أو حتى من الكابينت الأمني المصغر، منوها إلى شن المعارضة الإسرائيلية هجوما كبيرا وتحديدا من قبل بني غانتس على وقف اطلاق النار، ويقول زعيم معسكر الكيان من المستحيل التحدث عن وقف إطلاق النار مؤقتا مع لبنان، وأن إنسحاب القوات سيصعّب الأمور علينا وفق تعبيره "ان حزب الله سيعيد تنظيم صفوفه ومن المستحيل إعادة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية".