الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

15 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في جنوب غزة

15 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في جنوب غزة
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

استشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات.

كما استشهد شاب بقصف من طائرة مسيرة للاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

روابط ذات صلة

الاحتلال يرتكب مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة

28 شهيدًا وعشرات الجرحى بمجزرة الاحتلال في مدرسة بمخيم جباليا

24 شهيدا بمجزرتي قصف مسجد ومدرسة تؤوي نازحين في غزة

شهداء بقصف مدرسة تؤوي نازحين والاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات