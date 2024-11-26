مجلس وزراء الاحتلال يوافق عل وقف إطلاق النار مع لبنان

العالم _ لبنان

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يعتزم المصادقة في جلسة يعقدها في هذه الأثناء، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية.

كما يأتي في وقت دعت فيه بريطانيا إلى إنهاء القتال، مشددة على أن وقف إطلاق النار هو "السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار" للمدنيين في لبنان وفي شمال الكيان المحتل.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر لصحافيين "ندعو جميع الأطراف إلى المشاركة في الجهود من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق سلام مستدام طويل الأمد في الشرق الأوسط".

وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هسكل قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغّر سيجتمع بعد الظهر لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في الحرب مع حزب الله اللبناني.

يتبع..