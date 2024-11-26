حزب الله: استمرارنا بالمقاومة أحب إلينا من اتفاق ينتقص سيادة لبنان

العالم -فلسطين

وقال نائب رئيس المجلس ‌‏السياسي لحزب الله محمود القماطي: نأمل أن نكون على بعد ساعات من سريان وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف: نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق وفقا لما انتهى إليه بعد تضمينه ملاحظاتنا.

وتابع: بعض البنود التي وردت في الإعلام الإسرائيلي غير صحيحة وتمس السيادة اللبنانية.. غير مقبول أن يحتفظ جيش الاحتلال بحرية التحرك على حدودنا وداخل أراضينا.

وصرح القماطي: نخوض المفاوضات من موقف قوة بعد استعصاء لبنان على جيش الاحتلال.. استمرارنا في المقاومة بالميدان أحب إلينا من الموافقة على اتفاق ينتقص من السيادة اللبنانية.. ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه ولن نسمح للعدو بتمرير الأفخاخ.