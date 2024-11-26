أحلام العصافير.. نتنياهو يزعم تحقيقه انجازات في الحرب على المقاومة

العالم _ الاحتلال

وتعليقا عن اعلان مجلس وزراء الاحتلال موافقته عل وقف إطلاق النار مع لبنان قال نتنياهو: حققنا انجازات وملتزمون باعادة سكان الشمال الى منازلهم.

وتابع: الحرب لن تنتهي حتى تحقيق اهدافها واعادة سكان مستوطنات الشمال.

وزعم نتنياهو قائلا: أنا مصمم على القيام بكل شئ لمنع حصول ايران على سلاح نووي.

واكد نتنياهو التزامه باعادة الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة الى بيوتهم زاعما انه سيعمل على تدمير حماس.

وفي نفس الوقت تشهد تل ابيب مظاهرات حاشدة للمطالبة بعقد صفقة تبادل للاسرى مع المقاومة الفلسطينية.