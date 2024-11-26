عراقجي: سيتم تشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

العالم – إيران

جاء ذلك خلال لقاء عراقجي ، مع نظيره الإسباني "خوسيه مانويل ألباريز بوينو" الثلاثاء على هامش منتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في مدينة "كايشكاش" بالبرتغال، حيث ناقش الجانبان المواضيع التي تهم الطرفين بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، ذكّر وزير الخارجية الإيراني بالنهج المبدئي الذي تتبعه جمهورية إيران الإسلامية المتمثل في توسيع التفاعل والتعاون من أجل تعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب والثقافات، وأشار إلى أهمية سيادة القانون في العلاقات الدولية والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية.

وأشار عراقجي إلى الوضع الخطير للغاية في منطقة غرب آسيا بسبب استمرار الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية وعدوانه على لبنان ودول أخرى في المنطقة.

واعتبر هذا الوضع بانه نتيجة لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب ووصف الدعم التسليحي والسياسي الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للكيان بانه بمثابة تواطؤهم وشراكتهم في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، داعيا إلى تحرك عالمي أكثر جدية لوقف جرائم الكيان واثارته للحرب ومحاكمة ومعاقبة قادته.

كما استعرض عراقجي آخر التطورات في علاقات إيران مع أوروبا ووصف سياسة بعض الدول الأوروبية في انتهاج سياسات المواجهة والتدخل بغير المبررة وغير البناءة، وقال إنه انه ازاء تحرك الدول الأوروبية لتمرير قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم تشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة مواجهة القضايا الدولية والإقليمية بواقعية وعلى أساس القانون الدولي.