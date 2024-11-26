قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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حزب الله: استهدفنا مقر اقامة قائد سلاح جو العدو في تل أبيب بسرب مسيّرات
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مراسل العالم: غارة معادية تستهدف معبر العبودية من الجانب اللبناني مع سوريا
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الاحتلال يصدر انذارات جديدة بقصف مبان في برج البراجنة والغبيري بالضاحية
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حزب الله:استهدفنا مقر اقامة قائد سلاح الجو للعدو بتل أبيب بسرب مسيّرات
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الاتحاد الاوروبي يرحب باتفاق وقف اطلاق النار في لبنان
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إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي شمالي الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة
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قصف مدفعي اسرائيلي مكثف على وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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سوريا: انباء عن عدوان اسرائيلي استهدف معبري العريضة والدبوسية مع لبنان
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إعلام العدو: اطلاق 10 صواريخ بالرشقة الاخيرة تجاه كريات شمونه ومحيطها
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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة شتولا بصلية صاروخية