الاحتلال يخرج جميع المعابر البرية بين سوريا ولبنان عن الخدمة + فيديو

العالم – سوريا

وأكد مراسل العالم سقوط شهيد وإصابات بالعدوان على جسر معبر الدبوسية السوري مع لبنان.

كما أفاد بإسعاف 10 اصابات من معبر العريضة الحدودي السوري مع لبنان.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى إخراج جميع المعابر البرية بين سوريا ولبنان عن الخدمة.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط الحدودية التي استهدفها كيان الاحتلال الإسرائيلي في هجومين منفصلين إلى 10 معابر.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مساء الثلاثاء 3 مواقع عند الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان.

واستهدفت الضربات معابر في منطقة جرود قوسايا وجرود النبي شيت القريبة من مدينتي سرغايا والزبداني في ريف دمشق.

ومنذ مطلع العام 2024، قامت الاحتلال باستهداف الأراضي السورية 157 مرة، 131 منها جوية و 26 برية.