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مستهدفا 10 معابر في هجومين منفصلين..

الاحتلال يخرج جميع المعابر البرية بين سوريا ولبنان عن الخدمة + فيديو

الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

إستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي معابر سورية وهي العريضة في ريف طرطوس للمرة الأولى، والدبوسية وجوسيه في ريف حمص، ومعابر في وادي خالد في ريف حمص و3 جسور على نهر الكبير الفاصل بين الحدود السورية واللبنانية.

العالمسوريا

وأكد مراسل العالم سقوط شهيد وإصابات بالعدوان على جسر معبر الدبوسية السوري مع لبنان.

كما أفاد بإسعاف 10 اصابات من معبر العريضة الحدودي السوري مع لبنان.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى إخراج جميع المعابر البرية بين سوريا ولبنان عن الخدمة.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط الحدودية التي استهدفها كيان الاحتلال الإسرائيلي في هجومين منفصلين إلى 10 معابر.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مساء الثلاثاء 3 مواقع عند الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان.

واستهدفت الضربات معابر في منطقة جرود قوسايا وجرود النبي شيت القريبة من مدينتي سرغايا والزبداني في ريف دمشق.

ومنذ مطلع العام 2024، قامت الاحتلال باستهداف الأراضي السورية 157 مرة، 131 منها جوية و 26 برية.

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