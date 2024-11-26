قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وثائقيات
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مراسل العالم: 6 شهداء و10 جرحى بالعدوان على معبر جوسية السوري مع لبنان
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الصحة اللبنانية: 14 شهيدا على الاقل بالغارات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان
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مراسل العالم: غارة معادية تستهدف معبر جوسية عند الحدود السورية اللبنانية
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الأمم المتحدة: غوتيريش يرحب باعلان وقف اطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان
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الصحة اللبنانية: 14 شهيدا على الاقل بالغارات الاخيرة للعدو على مناطق متفرقة
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غارات العدو توقع 4 شهداء بحي الفيكاني و4 جرحى بعلي النهري بالبقاع اللبناني
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4 شهداء بغارة اسرائيلية على بلدة مزرعة بيت مشيك في بعلبك شرقي لبنان
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شهيدان بغارة اسرائيلية على بلدة زيتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان
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تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
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المقاومة الفلسطينية تعطب 182 جرافة عسكرية للعدو منذ بدء طوفان الاقصى